Президент Володимир Зеленський запевнив українських громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донбасу, що Україна для них відкрита.

Таку заяву він зробив у своєму новому “влозі із самоізоляції”, який опублікований на Facebook-сторінці глави держави.

Зеленський нагадав, що кілька днів тому в Луганській області з’явилися два нові контрольні пункти в’їзду/виїзду – в Щасті та Золотому. Крім того, в Щасті з’явився новий сервісний центр.

Після цього Зеленський перейшов на російську мову і звернувся до жителів тимчасово окупованих територій (окремих районів Донецької та Луганської областей – ОРДЛО).

“Окремо хочу звернутися до наших громадян, до наших українців, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. Ви бачите самі все – Україна для вас відкрита у всіх сенсах цього слова. Ви знаєте, хто блокує КПВВ з іншого боку. Хто розділяє нас. У всіх сенсах цього слова. Упевнений, ви не тільки це бачите і знаєте, але і зробите, найголовніше, свої висновки. У всіх сенсах цього слова”, – наголосив Зеленський.

Він запевнив, що сьогодні Україна робить все, щоб “це, нарешті, закінчилося”.

“І коли я кажу “це” – я не лише про КПВВ. Я про “це”, яке твориться сьомий рік, і інакше як “воно” це назвати неможливо”, – заявив глава держави.

“Але я точно знаю, що війна закінчиться, і ніякі КПВВ нам будуть не потрібні”, – підсумував Зеленський вже українською мовою.

(На відео – з 10:25)