Таку заяву він зробив у своєму новому “влозі із самоізоляції”, який опублікований на Facebook-сторінці глави держави.
Зеленський нагадав, що кілька днів тому в Луганській області з’явилися два нові контрольні пункти в’їзду/виїзду – в Щасті та Золотому. Крім того, в Щасті з’явився новий сервісний центр.
Після цього Зеленський перейшов на російську мову і звернувся до жителів тимчасово окупованих територій (окремих районів Донецької та Луганської областей – ОРДЛО).
“Окремо хочу звернутися до наших громадян, до наших українців, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. Ви бачите самі все – Україна для вас відкрита у всіх сенсах цього слова. Ви знаєте, хто блокує КПВВ з іншого боку. Хто розділяє нас. У всіх сенсах цього слова. Упевнений, ви не тільки це бачите і знаєте, але і зробите, найголовніше, свої висновки. У всіх сенсах цього слова”, – наголосив Зеленський.
Він запевнив, що сьогодні Україна робить все, щоб “це, нарешті, закінчилося”.
“І коли я кажу “це” – я не лише про КПВВ. Я про “це”, яке твориться сьомий рік, і інакше як “воно” це назвати неможливо”, – заявив глава держави.
“Але я точно знаю, що війна закінчиться, і ніякі КПВВ нам будуть не потрібні”, – підсумував Зеленський вже українською мовою.
(На відео – з 10:25)
- 5 листопада стало відомо, що українська сторона підготувала “План спільних кроків” для Тристоронньої контактної групи (ТКГ). Він містить пропозицію про повне припинення збройного конфлікту та демілітаризацію окупованих територій Донбасу на початку 2021 року, аби провести там місцеві вибори 31 березня 2021 року.
- Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій активно працює над створенням законопроєкту про перехідний період на Донбасі після його деокупації. Зокрема, цей законопроєкт передбачає перехідну судову систему.