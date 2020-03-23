Президент Володимир Зеленський підписав указ про відстрочення військового призову через коронавірус.

Указ №103 / 2020 опублікувала пресслужба глави держави.

Зеленський підписав зміни в указ “Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу в 2020 році”, згідно з якими були перенесені терміни весняного призову.

Замість квітня-червня 2020 року призов в Україні буде проходити в травні-липні.

“Пункт 1 статті 2 викласти в такій редакції: травень – липень. Пункт 1 статті 3 викласти в такій редакції: в травні – липні 2020 року. Кабінету Міністрів України привести свої акти у відповідність із цим Указом”, – йдеться в документі.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.