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Зеленський переплутав прізвище Степана Бандери: відео

Президент України Володимир Зеленський назвав Степана Бандеру «Степаном Бендерою».

Середа, 10 червня 2020, 00:46

Про це він заявив під час інтерв’ю “Українській правді”.

Під час інтерв’ю Зеленський неодноразово назвав Бандеру Бендерою.

“До Степана Бендери різне ставлення … Я так думаю, що всі люди, які захищали незалежність України, – є її синами, є дійсно її героями. У нас від героя до ворога – один крок. Ви ж розумієте ставлення до історії Степана Бендери (на сході країни – ред.). немає однозначності. Не треба, мені здається, провокувати українське суспільство і відповідати на ті питання, на які має відповісти час”, – сказав Зеленський.

У відповідь на уточнювальне питання про його особисте ставлення до Бандери президент зазначив, що його “просто не може бути”.

“Слухайте, у мене не може бути ставлення до таких людей, до таких подій в такі часи, про які ми з вами читаємо, адже ми там не жили. Не може бути просто особистого ставлення”, – переконаний глава держави.

    • У квітні 2019 року кандидат в президенти Володимир Зеленський заявив, що вважає декомунізацію нормальним явищем. За його словами, при декомунізації зовсім не обов’язково перейменовувати вулиці на честь видатних особистостей, які колись померли.
Теги: Володимир Зеленський, Степан Бандера

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