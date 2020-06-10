Зеленський переплутав прізвище Степана Бандери: відео

Про це він заявив під час інтерв’ю “Українській правді”.

Під час інтерв’ю Зеленський неодноразово назвав Бандеру Бендерою.

“До Степана Бендери різне ставлення … Я так думаю, що всі люди, які захищали незалежність України, – є її синами, є дійсно її героями. У нас від героя до ворога – один крок. Ви ж розумієте ставлення до історії Степана Бендери (на сході країни – ред.). немає однозначності. Не треба, мені здається, провокувати українське суспільство і відповідати на ті питання, на які має відповісти час”, – сказав Зеленський.

У відповідь на уточнювальне питання про його особисте ставлення до Бандери президент зазначив, що його “просто не може бути”.

“Слухайте, у мене не може бути ставлення до таких людей, до таких подій в такі часи, про які ми з вами читаємо, адже ми там не жили. Не може бути просто особистого ставлення”, – переконаний глава держави.