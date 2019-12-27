Президент Володимир Зеленський звільнив від військової служби генерала армії та ексголову Служби безпеки України Василя Грицака. Він переведений в запас.

Відповідний указ опублікований на сайті Глави держави.

“Звільнити генерала армії України Грицака Василя Сергійовича з військової служби в запас Служби безпеки України у зв’язку із проведенням організаційних заходів з правом носіння військової форми одягу”, — йдеться в указі.

Зазначимо, Василь Грицак очолював службу безпеки України з липня 2015 року з поданням колишнього президента Петра Порошенка. У березні 2010 року був звільнений з керівних посад в СБ України, без виключення зі списків особового складу. У липні 2014 року указами Президента України генерал-полковник Грицак був призначений першим заступником Голови СБУ і керівником Антитерористичного центру при Службі безпеки України