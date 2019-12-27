Відповідний указ опублікований на сайті Глави держави.
“Звільнити генерала армії України Грицака Василя Сергійовича з військової служби в запас Служби безпеки України у зв’язку із проведенням організаційних заходів з правом носіння військової форми одягу”, — йдеться в указі.
Зазначимо, Василь Грицак очолював службу безпеки України з липня 2015 року з поданням колишнього президента Петра Порошенка. У березні 2010 року був звільнений з керівних посад в СБ України, без виключення зі списків особового складу. У липні 2014 року указами Президента України генерал-полковник Грицак був призначений першим заступником Голови СБУ і керівником Антитерористичного центру при Службі безпеки України
- 20 травня Василь Грицак заявив, що подає на розгляд новообраному Президенту Володимиру Зеленському рапорт про своє звільнення з посади голови СБУ.
- За три місяці Верховна Рада України підтримала подання Президента України Володимира Зеленського про звільнення Василя Грицака.
- У вересні Суд зобов’язаний Генеральну прокуратуру України порушити кримінальну справу против ексначальника Служби безпеки України Василя Грицака за фактом державної зради.