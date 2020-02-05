Президент Володимир Зеленський першим в Україні скористався безкоштовною послугою з внесення кваліфікованого електронного підпису (КЕП) на чип ID-картки громадянина.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Так, Зеленський відвідав Оболонський районний відділ Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби України у м. Києві та Київській області, де керівництво Міністерства внутрішніх справ та ДМС презентували йому можливості з оформлення та використання ID-картки з кваліфікованим електронним підписом.

Зазначається, що загалом держава вже видала 4,4 млн ID-карток. Відсьогодні їхні власники можуть безкоштовно отримати послугу з внесення КЕП на чип ID-картки.

Зеленський пройшов процедуру отримання паспорта громадянина України у формі ID-картки та здав паспорт-книжечку. Також працівники міграційної служби внесли в документ кваліфікований електронний підпис.

“Дуже круто. Дуже швидко. В цілому вся процедура тривала три хвилини. Деякий час витратили на введення особистих даних. Є електронний підпис”, – зазначив він.