Про це повідомила пресслужба Офісу президента.
Так, Зеленський відвідав Оболонський районний відділ Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби України у м. Києві та Київській області, де керівництво Міністерства внутрішніх справ та ДМС презентували йому можливості з оформлення та використання ID-картки з кваліфікованим електронним підписом.
Зазначається, що загалом держава вже видала 4,4 млн ID-карток. Відсьогодні їхні власники можуть безкоштовно отримати послугу з внесення КЕП на чип ID-картки.
Зеленський пройшов процедуру отримання паспорта громадянина України у формі ID-картки та здав паспорт-книжечку. Також працівники міграційної служби внесли в документ кваліфікований електронний підпис.
“Дуже круто. Дуже швидко. В цілому вся процедура тривала три хвилини. Деякий час витратили на введення особистих даних. Є електронний підпис”, – зазначив він.
- З 1 липня зросла вартість надання адміністративних послуг в сфері міграції: виготовлення закордонного паспорта подорожчало майже на 125 гривень.