Попри карантинні обмеження, президент України Володимир Зеленський влаштував вечірку на честь свого дня народження у квартирі співвласника студії "Квартал-95" та бізнес-партнера Ігоря Коломойського Тімура Міндіча у Києві.

Про це йдеться в розслідуванні програми “Схеми”.

Локдаун в Україні закінчився 24 січня, наступного дня почали діяти обмеження, які були в грудні 2020 року.

У понеділок, 25 січня, Зеленський відзначав 43-й день народження. Саме святкування призначили на 29 січня.

Воно відбулось у будинку на Грушевського, 9а в Києві, де родина президента має апартаменти, але сам захід відбувся в іншій квартирі з терасою, яка, відповідно до реєстру речових прав на нерухоме майно, належить співвласнику студії “Квартал-95”, близькому товаришу і бізнес-партнеру Ігоря Коломойського Тімуру Міндічу.

За підрахунками журналістів, на святкуванні перебувало близько 30 гостей, і ніхто з них не був у захисній масці ані в квартирі, ані на виході з будинку, навіть сідаючи в таксі.

Серед гостей Зеленського був перший помічник президента Сергій Шефір, керівник ОПУ Андрій Єрмак, його заступник Кирило Тимошенко.

Також на святі були присутні учасники “Кварталу-95” Євген Кошовий, Олександр Пікалов, Олена Кравець, Міка Фаталов, Валерій Жидков, Степан Казанін, Артем Гагарін, режисер серіалу “Слуга народу” Олексій Кірющенко.

Святкування президентського дня народження тривало близько восьми годин.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив у коментарі журналістам, що святкування в компанії понад 20 людей є порушенням карантину, і в цьому випадку “викликається поліція”.

“Схеми” попросили пресслужбу президента надати коментар щодо вечірки, організованої з порушеннями умов карантину. На момент публікації (вечір 4 лютого) відповіді не було.