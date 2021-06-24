Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО від 18 червня 2021 року "Про введення санкцій". У списку опинилося двоє росіян, які заснували банк в окупованому Криму.

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

“Ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 червня 2021 року” Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)” (додається)”, – йдеться в указі.

З пропозицією ввести санкції щодо трьох фізичних осіб РФ на засіданні Ради національної безпеки і оборони (РНБО) виступив Національний банк України. Ініціатива НБУ була підтримана.

До додатка №1 до рішення засідання РНБО включено трьох осіб: двоє росіян і один уродженець Сімферополя.

Росіяни — Олександр Анненков і Лідія Анненкова — є засновниками акціонерного товариства “Севастопольський морський банк”.

Уродженець Сімферополя — Роман Святий — судовий пристав-виконавець так званого управління федеральної служби судових виконавців в окупованому Криму.

Щодо них санкції введені на три роки, зокрема:

блокування активів;

заборона на участь у приватизації та оренди державного майна;

відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних країн, включаючи інші заборони на в’їзд в Україну.