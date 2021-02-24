Президент Володимир Зеленський підписав указ про строки проведення чергових призовів на строкову військову службу у 2021 році.

Про це повідомляється на сайті глави держави.

Цього року призов на строкову службу триватиме у квітні-липні та в жовтні-грудні. Призовні комісії розпочнуть роботу 1 квітня та 1 жовтня відповідно, а підготовчі заходи до проведення призову будуть розпочаті з 1 березня та 1 вересня 2021 року.

“Проведення призову на строкову військову службу до ЗСУ забезпечує співвідношення частки строковиків до частки військовослужбовців за контрактом 15% до 85%. Таким чином, частка строковиків у загальній чисельності війська з кожним роком продовжуватиме зменшуватись”, – зазначили в ОП.

Згідно з указом президента, строковиків не залучатимуть до операції Об’єднаних сил на Донбасі.

Крім того, цьогорічне звільнення в запас строковиків має відбутися у квітні-липні та в жовтні-грудні. У січні 2022 року будуть звільнені в запас військові, яких було призвано в липні 2020 року.

Хто може отримати відстрочку

Відповідно до вимог законодавства України, не підлягатимуть призову та отримають відстрочку для здобуття освіти на весь період навчання громадяни призовного віку, які навчаються:

– у закладах загальної середньої освіти III ступеня та професійної (професійно-технічної) освіти з денною формою навчання;

– у закладах фахової передвищої освіти з денною формою навчання, серед іншого під час здобуття початкового рівня (короткого циклу) та першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за програмами ступеневої системи освіти;

– у закладах фахової передвищої та/або вищої освіти з денною формою навчання, серед іншого під час здобуття наступного ступеня освіти;

– у закладах середньої або вищої духовної освіти з денною формою навчання;

– в інтернатурі, аспірантурі або докторантурі з відривом або без відриву від виробництва.

Крім того, відстрочка від призову на строкову військову службу надається громадянам за сімейними обставинами, для продовження професійної діяльності та за станом здоров’я.

Розгляд питання про призов або надання відстрочки (звільнення) від призову відповідно до законодавства покладається на районні (міські) призовні комісії.