Це він зробив під час виступу на Всеукраїнському форумі “Україна 30. Освіта і наука” у Києві.

За словами президента, дуже важливим є зміст освіти. Освіта має не лише давати знання, а й розвивати важливі для сучасної людини навички лідерства, саморозвитку, креативного мислення, фінансової, цифрової, інформаційної грамотності тощо.

“В Україні буде створено президентський університет – це заклад вищої освіти, який буде готувати людей майбутнього”, – заявив він.

В президентському університеті будуть навчати спеціалістів:

  • інформаційної та кібербезпеки,
  • штучного інтелекту,
  • нанотехнологій,
  • аерокосмічних та біотехнологій.

В університеті будуть навчатись безкоштовно, а потім студенти будуть займати державні посади.