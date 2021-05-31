Це він зробив під час виступу на Всеукраїнському форумі “Україна 30. Освіта і наука” у Києві.
За словами президента, дуже важливим є зміст освіти. Освіта має не лише давати знання, а й розвивати важливі для сучасної людини навички лідерства, саморозвитку, креативного мислення, фінансової, цифрової, інформаційної грамотності тощо.
“В Україні буде створено президентський університет – це заклад вищої освіти, який буде готувати людей майбутнього”, – заявив він.
В президентському університеті будуть навчати спеціалістів:
- інформаційної та кібербезпеки,
- штучного інтелекту,
- нанотехнологій,
- аерокосмічних та біотехнологій.
В університеті будуть навчатись безкоштовно, а потім студенти будуть займати державні посади.