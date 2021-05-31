Президент Володимир Зеленський підписав указ про створення президентського університету у Києві.

Це він зробив під час виступу на Всеукраїнському форумі “Україна 30. Освіта і наука” у Києві.

За словами президента, дуже важливим є зміст освіти. Освіта має не лише давати знання, а й розвивати важливі для сучасної людини навички лідерства, саморозвитку, креативного мислення, фінансової, цифрової, інформаційної грамотності тощо.

“В Україні буде створено президентський університет – це заклад вищої освіти, який буде готувати людей майбутнього”, – заявив він.

В президентському університеті будуть навчати спеціалістів:

інформаційної та кібербезпеки,

штучного інтелекту,

нанотехнологій,

аерокосмічних та біотехнологій.

В університеті будуть навчатись безкоштовно, а потім студенти будуть займати державні посади.