Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Зокрема, звільнено послів в Об’єднаних Арабських Еміратах, Бахрейні, Нідерландах, Бельгії, Іраку, Таїланді й Саудівській Аравії.

Микола Точицький звільнений з посади надзвичайного і повноважного посла України в Королівстві Бельгія, а також з посад надзвичайного і повноважного посла України у Великому Герцогстві Люксембург, представника України при Європейському Союзі та Європейському Співтоваристві з атомної енергії за сумісництвом.

Вадим Вахрушев звільнений з посади надзвичайного і повноважного посла України в Королівстві Саудівська Аравія, а також з посад надзвичайного і повноважного посла України в Султанаті Оман та надзвичайного і повноважного посла України в Єменській Республіці за сумісництвом.

Юрій Клименко звільнений з посади постійного представника України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві.

Зазначимо, що на цій посаді Юрія Клименка змінила Євгенія Філіпенко.

Андрій Бешта звільнений з посади надзвичайного і повноважного посла України в Королівстві Таїланд, а також з посад надзвичайного і повноважного посла України в Лаоській Народно-Демократичній Республіці, надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Союз М’янма за сумісництвом.

Віктор Недопас звільнений з посади надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Ірак.

Всеволод Ченцов звільнений з посади надзвичайного і повноважного посла України в Королівстві Нідерланди та з посади постійного представника України при Організації з заборони хімічної зброї за сумісництвом.

Юрій Полурез звільнений з посади надзвичайного і повноважного посла України в Об’єднаних Арабських Еміратах, а також з посад надзвичайного і повноважного посла України в Королівстві Бахрейн, постійного представника України при Міжнародному агентстві з відновлювальних джерел енергії (IRENA) за сумісництвом.