Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який, серед іншого, дозволить Уряду зняти обмеження на зарплати в держкомпаніях.

Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради у відповідній картці документа.

Проєкт закону № 3991 “Про внесення змін до закону “Про державний бюджет України на 2020 рік” (щодо автомобільних доріг загального користування та відновлення аварійних мостових споруд)” був ухвалений Парламентом 17 вересня.

А 1 жовтня документ було повернуто з підписом Зеленського.

В цілому закон стосується дорожньої інфраструктури та перерозподілу коштів між облдержадміністраціями.

Однак він також містить пункт наступного змісту:

“У період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, надати право Кабінету Міністрів України скорочувати строк дії обмежень, заборон, пільг та гарантій, встановлених відповідними законами України, прийнятими з метою запобігання виникненню і поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19“.

Виняток становлять випадки, коли вказане може призвести до обмеження конституційних прав і свобод.

Як відомо, в квітні Кабінет Міністрів обмежив виплати топ-менеджерам державних компаній і членам наглядових рад підприємств до 47 тисяч гривень на місяць до кінця карантину.

Наприкінці серпня Конституційний Суд України прийняв рішення щодо конституційності встановлених на період дії карантину обмежень прав і свобод громадян. Серед іншого, суд визнав, що обмеження заробітних плат державних службовців і суддів у період карантину є незаконним.