Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.
17 вересня закон підписав спікер Парламенту Дмитро Разумков, а 18 вересня він був повернутий з підписом від Зеленського.
Законопроект вилучає п. 9 ч. 1 ст. 222 Виборчого кодексу України, що потребує надання довідки про наявність або відсутність судимості для деяких кандидатів на місцевих виборах.
“У такий спосіб всі кандидати на місцевих виборах будуть у рівних умовах стосовно підтвердження несудимості та зазначатимуть про це відомості лише в автобіографії “, – наголошується в пояснювальній записці.
Згідно з Виборчим кодексом, кандидати в депутати на місцевих виборах повинні надавати довідки про наявність чи відсутність судимості, видані уповноваженим органом після початку виборчого процесу.
Надання такої довідки здійснюється протягом 30 календарних днів з дня надходження запиту.
- 5 вересня в Україні офіційно стартував виборчий процес з проведення місцевих виборів, призначених на 25 жовтня.
- 15 вересня розпочався процес офіційного висування кандидатів у депутати місцевих рад та на посади сільського, селищного, міського голів.
- 15 вересня Верховна Рада України спростила процедуру реєстрації кандидатів у депутати на місцевих виборах, скасувавши необхідність надавати “довідки про судимість”.