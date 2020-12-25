Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до закону України" Про запобігання корупції "по відновленню інституційного механізму запобігання корупції", який парламент прийняв 15 грудня.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Документ усуває законодавчі прогалини, що виникли у зв’язку з рішенням Конституційного Суду України від 27 жовтня щодо визнання неконституційними окремих положень Закону України “Про запобігання корупції”, та забезпечує повноцінне функціонування Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Також закон встановлює додаткові особливості здійснення повноважень НАЗК щодо суддів, суддів Конституційного Суду України, спрямовані на забезпечення дотримання гарантій незалежності цих осіб. Такий підхід враховуватиме рішення КСУ від 27 жовтня та водночас дасть змогу зберегти ефективність і пропорційність інституційного механізму запобігання корупції.

Документ також передбачає відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Крім того, законом встановлено особливості проведення повних перевірок декларацій і моніторингу способу життя стосовно суддів, суддів Конституційного Суду України; забезпечено правове регулювання щодо відповідальності за корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення.

Реалізація положень закону сприятиме зниженню рівня корупції в Україні, дозволить відновити функціонування інституційного механізму запобігання корупції, сприятиме відновленню належної діяльності НАЗК та виконанню міжнародних зобов’язань України у сфері запобігання та протидії корупції, подальшому втіленню її європейських та євроатлантичних прагнень, а також зміцненню авторитету на міжнародній арені.

Закон набирає чинності на наступний день після опублікування.

Як повідомлялося раніше, у вівторок, 15 грудня, Верховна Рада ухвалила у першому та другому читаннях законопроєкти №№4470, 4471. Вони передбачають відновлення повноважень НАЗК після гучного рішення Конституційного суду та регламентують особливості притягнення суддів до адміністративної відповідальності. За ці рішення проголосувала конституційна більшість народних депутатів – 300 та 321 відповідно.

Національне агентство з питань запобігання корупції висловило зауваження до ухвалених парламентом законопроєктів щодо відновлення повноважень НАЗК.