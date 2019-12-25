Президент Володимир Зеленський підписав закон “Про оренду державного та комунального майна“ № 157-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 3 жовтня 2019 року.

Про це повідомила прес-служба Офісу президента.

“Цей закон впроваджує просту й прозору процедуру надання в оренду державного та комунального майна, яка є більш вигідною завдяки вільній конкуренції“, – йдеться в повідомленні.

Зокрема, документ викладає у новій редакції закон України “Про оренду державного та комунального майна“, а також вносить зміни до Господарського та Цивільного кодексів, Кодексу України з процедур банкрутства та низки законів, визначаючи правові, економічні та організаційні відносини, пов’язані з передачею в оренду майна, що перебуває у державній і комунальній власності.

Згідно із законом, передача в оренду державного та комунального майна здійснюватиметься шляхом продажу права оренди на майно на електронному аукціоні в електронній торговій системі. В цій системі у відкритому доступі публікуватиметься вся інформація щодо угод оренди державного та комунального майна.

Документ також визначає чіткі етапи й терміни процедури передачі в оренду державного та комунального майна, яке не використовується державою.

Крім того, з’являться бази публічних переліків державного та комунального майна, що здається в оренду. Так, передбачається створення двох переліків: Перелік першого типу (перелік об’єктів, щодо яких ухвалено рішення про передачу в оренду на аукціоні) та Перелік другого типу (перелік об’єктів, щодо яких ухвалено рішення про передачу в оренду без проведення аукціону).

Зазначається, що стартова орендна плата на аукціонах розраховуватиметься не від оцінки майна, а від його балансової вартості станом на останнє число місяця, який передує даті визначення цієї орендної плати. Переоцінка потенційного об’єкта оренди здійснюється у разі відсутності балансової вартості, якщо залишкова балансова вартість об’єкта дорівнює нулю або якщо залишкова балансова вартість об’єкта оренди становить менше 10 % від його первісної балансової вартості.

Законопроєктом визначається перелік випадків, у яких фізичні та юридичні особи не можуть виступати орендарями державного та комунального майна.

“Ухвалення закону забезпечить вдосконалення механізмів і процедур передачі державного та комунального майна в оренду, сприятиме прозорості та відкритості приватизаційних процесів, а також збільшенню надходжень до державного й місцевих бюджетів“, – додали в ОПУ.