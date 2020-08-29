Про це поінформували в пресслужбі Офісу президента.

Верховна Рада підтримала зазначений документ під час позачергового засідання 25 серпня.

Законом передбачається збільшення мінімальної заробітної плати та встановлення її з 1 вересня поточного року на рівні 5 тисяч гривень на місяць.

Відповідні зміни будуть внесені до закону “Про державний бюджет України на 2020 рік”.

Для реалізації підвищення зарплат передбачено збільшення витрат на 4 млрд гривень шляхом: економії витрат на обслуговування державного боргу в сумі 3,5 млрд гривень; перегляду прогнозу доходів держбюджету у зв’язку з підвищенням мінімальної зарплати.

“З урахуванням зростання мінімальної зарплатні Кабінет Міністрів 26 серпня ухвалив рішення про підвищення з 1 вересня цього року розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників бюджетної сфери до 2225 грн”, – відзначили в ОПУ.

Варто відзначити, що зараз, згідно з держбюджетом на 2020 рік, мінімальна заробітна плата становить 4723 грн у місячному розмірі. Відтак, підвищення склало 277 грн.

У пресслужбі ОПУ уточнили, що другим етапом має стати підвищення мінімальної зарплати з 2021 року до 6 тисяч гривень, а впродовж наступного року мінімальна заплата повинна зрости до 6,5 тисячі гривень.