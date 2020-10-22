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Зеленський підписав закон про повернення «пакунку малюка» в натуральному вигляді

Президент Володимир Зеленський підписав закон ”Про внесення змін до закону України ”Про державну допомогу сім'ям з дітьми” щодо надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги ”пакунок малюка”.

Четвер, 22 жовтня 2020, 11:32

Про це повідомили в Офісі президента.

Зазначається, що документ відновлює надання батькам одноразової натуральної допомоги ”пакунок малюка”. Така допомога видаватиметься протягом 30 днів після народження дитини,а її вартість становитиме не менш як три розміри прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років.

Також закон уточнює перелік отримувачів ”пакунків малюка”, якщо батьки відсутні. Зокрема, отримувачами можуть бути усиновлювачі, патронатні вихователі, прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни новонародженої дитини.

Видаватимуть ”пакунки малюка” у закладах охорони здоров’я. Якщо у медзакладі немає такої допомоги, її можна отримати в органах соціального захисту за місцем проживання або перебування.

Крім того, Кабінет Міністрів має затвердити порядок надання ”пакунка малюка”, передбачивши з 1 липня 2021 року можливість за бажанням батьків отримати замість натуральної допомоги відповідні кошти.

Закон набирає чинності наступного дня після його опублікування.

  • Наприкінці липня Кабінет Міністрів погодив старт пілотного проєкту з монетизації одноразової допомоги “Пакунок малюка”. Пропонувалося запровадити цільову компенсаційну виплату замість натуральної допомоги у розмірі 5 тисяч гривень.
  • Новий механізм отримання “пакунку малюка” почав діяти з 1 вересня.
  • Дитячий фонд ООН закликав Кабінет Міністрів залишити програму підтримки сімей з дітьми “пакунок малюка” та відмовитися від її заміни грошовими виплатами.
Теги: закон, Зеленський, Діти, пакунок малюка

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