Президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає штраф до 255 гривень за відсутність в громадських будівлях або в транспорті маски, що закриває ніс і рот.

Про це повідомили в Офісі президента.

Документ доповнює статтю 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення частиною другою, яка передбачає накладення штрафу від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 до 255 гривень) за перебування у громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без надягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно.

“Закон має на меті запобігання поширенню коронавірусної хвороби серед громадян України. Документ сприятиме підвищенню соціальної відповідальності громадян і захисту їхнього здоров’я та життя, а також зменшенню кількості випадків зараження коронавірусною хворобою, що допоможе запобігти неконтрольованому зростанню кількості хворих на COVID-19 та перевантаженню медичних закладів”, – зазначили в ОПУ.