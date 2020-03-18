Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 3220 щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення короновірусної хвороби (COVID-19).

Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради.

Зазначається, що 18 березня документ було повернуто з підписом президента.

Відповідно до закону, передбачається виплата допомоги з тимчасової непрацездатності у розмірі 50 % середньої зарплати під час протидії COVID-19 за період перебування у спеціалізованих закладах охорони здоров’я та на самоізоляції під медичним наглядом.

З 1 березня 2020 року до 30 квітня 2020 року громадяни звільняються від відповідальності за договорами про споживчий кредит.

Також у вказаний період не застосовуються штрафні санкції за порушення податкового законодавства, несплату чи несвоєчасну сплату єдиного соціального внеску (ЄСВ) та неподання (несвоєчасне подання) звітності про сплату ЄСВ.

Крім того, запроваджується мораторій на проведення податкових перевірок з 18 березня до 31 травня 2020 року.

Наголошується, що з 1 березня до 30 квітня фізичні особи – підприємці звільняються від сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) за себе. При цьому цей період зараховується до страхового стажу для виплати пенсії, іншої державної допомоги, соціального страхування.