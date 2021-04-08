Про це повідомляє пресслужба президента України.
Цей закон був ініційований Главою держави, щоб надати народу право самостійно та безпосередньо, без участі політиків, вирішувати державні питання. Прийняття цього документа було одним з пунктів президентської програми Володимира Зеленського.
Що передбачає документ
Згідно із законопроєктом, всеукраїнський референдум “є формою безпосередньої демократії в Україні, способом здійснення влади безпосередньо українським народом, що полягає у прийнятті (затвердженні) громадянами України рішень шляхом голосування у випадках і порядку, встановлених Конституцією України та цим законом”.
Предметом всеукраїнського референдуму можуть бути такі 4 питання:
1) затвердження закону про внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції України (про загальні принципи; вибори і сам референдум; а також про внесення змін до Основного закону);
2) вирішення питання загальнодержавного значення;
3) зміна території України;
4) втрата чинності законом України або окремими його положеннями.
Не можуть бути предметом всеукраїнського референдуму питання:
• що суперечать положенням Конституції України, принципам і нормам міжнародного права;
• що скасовують чи обмежують конституційні права і свободи людини і громадянина та гарантії їх реалізації;
• спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету і територіальної цілісності, створення загрози національній безпеці України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі;
• щодо питань податків, бюджету, амністії;
• віднесені Конституцією України та законами нашої країни до відання органів правопорядку, прокуратури або суду.
На всеукраїнський референдум може виноситися одне питання, на яке потрібно буде дати відповідь: “так” або “ні”.
Рішення, прийняте на такому референдумі, можна буде змінити тільки шляхом нового всеукраїнського референдуму не раніше ніж через три роки з дня його прийняття.
Основні принципи проведення всеукраїнського референдуму: 1) загальне право голосу; 2) рівне право голосу; 3) пряме волевиявлення; 4) вільна участь у всеукраїнському референдумі; 5) добровільність участі у всеукраїнському референдумі; 6) таємне голосування; 7) особисте голосування; 8) одноразове голосування; 9) публічність і відкритість процесу всеукраїнського референдуму.
Згідно із законопроєктом, референдум не може проводитися одночасно з черговими й позачерговими загальнодержавними виборами.
Всеукраїнський референдум вважається таким, що відбувся, якщо участь у голосуванні взяли не менш як 50% виборців, включених до Державного реєстру виборців.
Хто призначатиме референдум
Всеукраїнський референдум про затвердження змін до розділу I “Загальні засади”, розділу III “Вибори. Референдум” і розділу XIII “Внесення змін до Конституції України” Основного закону призначатиме президент.
Глава держави також буде проголошувати всеукраїнський референдум за народною ініціативою. Для цього необхідно три мільйони підписів громадян з двох третин адміністративно-територіальних одиниць України (щонайменше по 100 тис. підписів у кожній такій одиниці).
Референдум щодо зміни території України призначатиметься Верховною Радою України відповідно до Конституції України.
Результати народного волевиявлення на референдумі з предметів, передбачених пунктами 1, 3, 4 частини першої статті 3 цього закону (затвердження закону про внесення змін до розділу I, III, XIII Конституції; про зміну території України; про втрату чинності закону України або окремих його положень) не потребують затвердження будь-якого органу державної влади.
Водночас результати референдуму з питання загальнодержавного значення є обов’язковими для розгляду та ухвалення рішення в порядку, визначеному Конституцією та законами України.
Обмеження при призначенні референдуму
Всеукраїнський референдум не може призначатися (проголошуватися) чи проводитися в разі введення в Україні або в окремих її місцевостях воєнного чи надзвичайного стану.
Процес всеукраїнського референдуму, припинений у зв’язку з введенням воєнного чи надзвичайного стану, розпочинається через 30 днів з моменту припинення чи скасування такого стану.
Електронне голосування
Однією із новацій законопроєкту є можливість введення електронних процедур при організації та проведенні всеукраїнського референдуму: в тому числі електронного голосування.
Для е-голосування пропонується створити спеціальну “автоматизовану інформаційно-аналітичну систему”.
Як зазначив сьогодні на брифінгу після засідання перший віце-спікер ВР Руслан Стефанчук, електронне голосування проводитиметься, коли технічно з’являться відповідні технічні можливості, які гарантують його безпеку.
“Електронне голосування – це новація, запропонована в цьому законопроекті. Ми провели дискусію з цього питання і вийшли на одну формулу: питання електронного голосування – це питання не юридичне, а технічне. Ми його проводитимемо лише тоді, коли технічно буде підтверджена можливість проводити цей вид голосування. У перехідних положеннях до закону ми передбачили таку конструкцію, що питання електронного голосування може порушуватися ініціаторами лише тоді, коли буде окремо проголосований законодавчий акт, який стосуватиметься електронного голосування в країні загалом”, – пояснив Стефанчук.
- 26 січня Верховна Рада України ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт про народовладдя через всеукраїнський референдум.
- Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що всеукраїнський референдум можуть провести в Україні вже у 2021 році.
- Юрист, ексзаступник голови ЦВК Андрій Магера в коментарі #Буквам повідомив, що ініційований президентом Володимиром Зеленським законопроєкт “Про народовладдя через всеукраїнський референдум” потрібно ще доопрацювати.
- Андрій Магера заявив, що під час проведення референдуму онлайн існує високий ризик втручання спецслужб Російської Федерації.