Про це повідомляє пресслужба президента України.

Цей закон був ініційований Главою держави, щоб надати народу право самостійно та безпосередньо, без участі політиків, вирішувати державні питання. Прийняття цього документа було одним з пунктів президентської програми Володимира Зеленського.

Що передбачає документ

Згідно із законопроєктом, всеукраїнський референдум “є формою безпосередньої демократії в Україні, способом здійснення влади безпосередньо українським народом, що полягає у прийнятті (затвердженні) громадянами України рішень шляхом голосування у випадках і порядку, встановлених Конституцією України та цим законом”.

Предметом всеукраїнського референдуму можуть бути такі 4 питання:

1) затвердження закону про внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції України (про загальні принципи; вибори і сам референдум; а також про внесення змін до Основного закону);

2) вирішення питання загальнодержавного значення;

3) зміна території України;

4) втрата чинності законом України або окремими його положеннями.

Не можуть бути предметом всеукраїнського референдуму питання:

• що суперечать положенням Конституції України, принципам і нормам міжнародного права;

• що скасовують чи обмежують конституційні права і свободи людини і громадянина та гарантії їх реалізації;

• спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету і територіальної цілісності, створення загрози національній безпеці України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі;

• щодо питань податків, бюджету, амністії;

• віднесені Конституцією України та законами нашої країни до відання органів правопорядку, прокуратури або суду.

На всеукраїнський референдум може виноситися одне питання, на яке потрібно буде дати відповідь: “так” або “ні”.

Рішення, прийняте на такому референдумі, можна буде змінити тільки шляхом нового всеукраїнського референдуму не раніше ніж через три роки з дня його прийняття.

Основні принципи проведення всеукраїнського референдуму: 1) загальне право голосу; 2) рівне право голосу; 3) пряме волевиявлення; 4) вільна участь у всеукраїнському референдумі; 5) добровільність участі у всеукраїнському референдумі; 6) таємне голосування; 7) особисте голосування; 8) одноразове голосування; 9) публічність і відкритість процесу всеукраїнського референдуму.

Згідно із законопроєктом, референдум не може проводитися одночасно з черговими й позачерговими загальнодержавними виборами.

Всеукраїнський референдум вважається таким, що відбувся, якщо участь у голосуванні взяли не менш як 50% виборців, включених до Державного реєстру виборців.

Хто призначатиме референдум

Всеукраїнський референдум про затвердження змін до розділу I “Загальні засади”, розділу III “Вибори. Референдум” і розділу XIII “Внесення змін до Конституції України” Основного закону призначатиме президент.

Глава держави також буде проголошувати всеукраїнський референдум за народною ініціативою. Для цього необхідно три мільйони підписів громадян з двох третин адміністративно-територіальних одиниць України (щонайменше по 100 тис. підписів у кожній такій одиниці).

Референдум щодо зміни території України призначатиметься Верховною Радою України відповідно до Конституції України.

Результати народного волевиявлення на референдумі з предметів, передбачених пунктами 1, 3, 4 частини першої статті 3 цього закону (затвердження закону про внесення змін до розділу I, III, XIII Конституції; про зміну території України; про втрату чинності закону України або окремих його положень) не потребують затвердження будь-якого органу державної влади.

Водночас результати референдуму з питання загальнодержавного значення є обов’язковими для розгляду та ухвалення рішення в порядку, визначеному Конституцією та законами України.

Обмеження при призначенні референдуму

Всеукраїнський референдум не може призначатися (проголошуватися) чи проводитися в разі введення в Україні або в окремих її місцевостях воєнного чи надзвичайного стану.

Процес всеукраїнського референдуму, припинений у зв’язку з введенням воєнного чи надзвичайного стану, розпочинається через 30 днів з моменту припинення чи скасування такого стану.

Електронне голосування

Однією із новацій законопроєкту є можливість введення електронних процедур при організації та проведенні всеукраїнського референдуму: в тому числі електронного голосування.

Для е-голосування пропонується створити спеціальну “автоматизовану інформаційно-аналітичну систему”.

Як зазначив сьогодні на брифінгу після засідання перший віце-спікер ВР Руслан Стефанчук, електронне голосування проводитиметься, коли технічно з’являться відповідні технічні можливості, які гарантують його безпеку.

“Електронне голосування – це новація, запропонована в цьому законопроекті. Ми провели дискусію з цього питання і вийшли на одну формулу: питання електронного голосування – це питання не юридичне, а технічне. Ми його проводитимемо лише тоді, коли технічно буде підтверджена можливість проводити цей вид голосування. У перехідних положеннях до закону ми передбачили таку конструкцію, що питання електронного голосування може порушуватися ініціаторами лише тоді, коли буде окремо проголосований законодавчий акт, який стосуватиметься електронного голосування в країні загалом”, – пояснив Стефанчук.