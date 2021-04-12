Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Закупівля проходитиме на відкритих аукціонах через систему ProZorro.

Так, закон закріплює повноваження з призначення та виплати такого виду державної допомоги за органами соціального захисту населення за місцем проживання батьків (усиновлювачів, опікуна, піклувальника) новонародженого.

Зазначається, що “пакунок малюка” не зараховується до розміру допомоги при народженні дитини (41 280 гривень).

“Законом закріплюється вартість «пакунка малюка» на рівні трьох розмірів прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, встановленого законом на дату оголошення про проведення конкурентних процедур закупівель. Кінцева ціна визначається в результаті закупівельного аукціону”, – йдеться у повідомленні.