Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Земельного кодексу щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин.

Зробив це глава держави під час виступу на форумі “Україна 30. Земля”.

За словами Зеленського, за останні 20 років з боку української влади для реалізації земельної реформи не було зроблено нічого.

Президент зазначив, що, за попередніми підрахунками, за роки мораторію було незаконно присвоєно близько 5 млн га державних сільгоспземель України, що за площею дорівнює майже двом півостровам Крим, який окупувала Росія.

За словами Володимира Зеленського, цей документ прибирає у “кабінетного чиновника” функцію оформляти право на землю, а також остаточно повертає громадам право розпоряджатися своїми землями.

Президент наголосив, що підписаний закон чітко закріплює, що купувати та продавати землю можуть виключно українці.

Нагадаємо, що 19 травня Верховна Рада України розблокувала підписання закону про “земельну децентралізацію”.