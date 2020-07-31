Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає зниження "зелених" тарифів на електроенергію.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Facebook.

“Президент підписав законопроект №3658, який закріплює ключові положення урядового меморандуму з виробниками “зеленої” енергетики”, – заявив Шмигаль.

Він зазначив, що закон дасть змогу зменшити тариф для сонячних електростанцій на 15%, а для вітрових електростанцій — на 7,5%.

“На практиці це означатиме, що держава та всі українці заощадять майже 7 млрд грн щорічно”, – сказав прем’єр. Додавши, що закон сприятиме збалансуванню ринку електроенергії, захистить права інвесторів та дозволить уникнути підвищення тарифів на електроенергію для людей.

Також про те, що президент підтримав зниження “зеленого тарифу” свідчить інформація на сайті Верховної Ради.

Нагадаємо, законопроєкт “Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії” народні депутати підтримали 21 липня.

Документом врегульовано проблеми функціонування “зеленої” електрогенерації, що сприятиме зменшенню фінансового навантаження на кінцеву ціну електричної енергії через оптимізацію рівня “зеленого” тарифу, досягненню балансу інтересів суспільства, споживачів електричної енергії та учасників ринку електричної енергії.

Законом передбачено:

– зменшення розмірів “зелених” тарифів для об’єктів введених в експлуатацію сонячної та вітрової енергетики шляхом встановлення понижуючих коефіцієнтів;

– запроваджено повну відповідальність за небаланс своїх фактичних та акцептованих (прогнозних) графіків виробництва електроенергії для всіх виробників з відновлювальних джерел енергії, що створить для таких суб’єктів економічні стимули для підвищення точності прогнозування своїх графіків відпуску електричної енергії і сприятиме розвитку сектору балансуючих потужностей;

– визначено оператора системи передачі відповідальним за компенсацію недовідпущеної виробниками відновлювальних джерел енергії електричної енергії внаслідок виконання ними диспетчерських команд на зменшення та/або обмеження навантаження відповідно до методики, яка затверджується Регулятором;

– надано державні гарантії стосовно незмінності законодавства, чинного на день прийняття цього Закону, для виробників за “зеленим” тарифом;

– надано можливість участі в аукціонах сонячних електростанцій, які розміщуються на дахах/фасадах будівель та капітальних споруд, тощо.