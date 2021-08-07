Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо посилення покарання за жорстоке поводження з тваринами.

Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради.

Законом встановлена заборона на знищення з метою регулювання чисельності бездомних тварин.

Крім того, забороняється жебрацтво з бездомними, свійськими та дикими тваринами.

Також законом заборонено: бити, вбивати, отруювати чи калічити домашніх тварин, дарувати як призи, нагороди чи премії, завдання їм болю або страждання, дресирування тварин способом, який завдає шкоди здоров’ю та її загальному стану, топити, душити тварин, труїти та використовувати електричний струм.

Документ передбачає заборону і на утримування в закладах громадського харчування, нічних клубах, готелях, оздоровчих закладах та інших непридатних для показу диких тварин громадських місцях, а також у квартирах, приватних будинках, присадибних, садових ділянках:

ведмедів,

левів,

тигрів,

кабанів,

крокодилів,

вовків,

великих та отруйних змій,

хижих птахів,

інших тварин, які становлять загрозу для людей, або видів тварин, занесених до Червоної книги, і до Списку II Бернської конвенції (Конвенції про охорону дикої флори та фауни).

Також забороняється використання тварин для реклами в розважальних закладах та закладах громадського харчування та забороняється надавати фотопослуги з дикими тваринами, крім зоопарків, цирків і дельфінаріїв.

Окрім цього, документом пропонується заборонити пропаганду жорстокого поводження з тваринами.