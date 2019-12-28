Президент Володимир Зеленський підтвердив дату обміну полоненими особами між Україною і бойовиками.

Про це повідомила прес-служба Офісу президента.

Зокрема, звільнення незаконно утримуваних українців може відбутися у неділю, 29 грудня, проте досі не завершена процедура верифікації списків.

“Повинен бути обмін (полонених, – ред.) завтра. Ми чекаємо на це. Поки що не повністю завершена верифікація всіх людей”, – сказав Зеленський.

Зазначимо, що раніше російські ЗМІ повідомили, що обмін полоненими за формулою “всіх встановлених на всіх встановлених” між Україною і бойовиками планується провести 29 грудня.

Нагадаємо, що раніше представник Росії в Тристоронній контактній групі Борис Гризлов заявив, що обмін утримуваними особами до кінця року узгоджено.