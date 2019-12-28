Про це повідомила прес-служба Офісу президента.
Зокрема, звільнення незаконно утримуваних українців може відбутися у неділю, 29 грудня, проте досі не завершена процедура верифікації списків.
“Повинен бути обмін (полонених, – ред.) завтра. Ми чекаємо на це. Поки що не повністю завершена верифікація всіх людей”, – сказав Зеленський.
Зазначимо, що раніше російські ЗМІ повідомили, що обмін полоненими за формулою “всіх встановлених на всіх встановлених” між Україною і бойовиками планується провести 29 грудня.
Нагадаємо, що раніше представник Росії в Тристоронній контактній групі Борис Гризлов заявив, що обмін утримуваними особами до кінця року узгоджено.
- У середу, 18 грудня, в Мінську відбулися перші після “нормандського саміту“ переговори Тристоронньої контактної групи.
- Раніше міністр закордонних справ Вадим Пристайко повідомив, що під час переговорів Тристоронньої контактної групи в Мінську не вдалося досягти домовленості про перемир’я, яке би гарантував президент РФ Володимир Путін.
- Крім того, він повідомив, що домовленості щодо обміну утримуваними особами під час переговорів Тристоронньої контактної групи в Мінську також не вдалося досягти.