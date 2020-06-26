Президент України Володимир Зеленський під час відкриття футбольного поля в Херсонській області грав в м'яч з мером.

Відповідний відеозапис було опубліковано прес–службою Офісу президента в Facebook.

На ролику видно, що Зеленському пропонують зробити перший удар по м’ячу на новому відкритому футбольному полі.

“Перший удар? Ну я можу. Я меру пасну“, – говорить голова держави.

Після цього Зеленський штовхає м’яч мерові.

“Мер нормально приймає. Як в дитинстві, кайф“, – говорить президент після цього.