Відповідний відеозапис було опубліковано прес–службою Офісу президента в Facebook.
На ролику видно, що Зеленському пропонують зробити перший удар по м’ячу на новому відкритому футбольному полі.
“Перший удар? Ну я можу. Я меру пасну“, – говорить голова держави.
Після цього Зеленський штовхає м’яч мерові.
“Мер нормально приймає. Як в дитинстві, кайф“, – говорить президент після цього.
- Раніше повідомлялося, що у п’ятницю, 26 червня, президент Володимир Зеленський відвідає Херсонську область і відкриє штучне футбольне поле в Новій Каховці.