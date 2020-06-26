Відповідний відеозапис було опубліковано пресслужбою Офісу президента в Facebook.

На ролику видно, що Зеленському пропонують зробити перший удар по м’ячу на новому відкритому футбольному полі.

Перший удар? Ну я можу. Я меру пасну, говорить голова держави.

Після цього Зеленський штовхає м’яч мерові.

Мер нормально приймає. Як в дитинстві, кайф, говорить президент після цього.