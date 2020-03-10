Про це суддя оголосила під час судового засідання, трансляція якого ведеться на телеканалі “Прямий“.

Перераховуючи матеріали справи, суддя, крім всього іншого, назвала також і копію заяви потерпілого.

Також про це повідомив на своїй сторінці в Facebook народний депутат України VIII скликання Сергій Висоцький.

“Суддя щойно оголосила, що в матеріалах справи є заява Зеленського В.О. Це правда, воно існує. Так, Президенту не було чим більше зайнятися, окрім як бігати по кабінетах ДБР і писати заяви на дівчат“, – написав Висоцький.

Як відомо, Софія Федина та Маруся Звіробій підозрюються в тому, що вони “діючи за попередньою змовою … висловили усні погрози вбивством щодо Президента України Зеленського В.А.”. Йдеться про те, що 26 жовтня минулого року, після того як було оприлюднено запис різкої розмови президента Володимира Зеленського з добровольцями в Золотому (Луганська область), блогер-волонтер Маруся Звіробій опублікувала відео, на якому вона та Федина розкритикували Зеленського за таку поведінку щодо ветеранів та бійців.

“Товариш президент думає, що він безсмертний… Там випадково може вибухнути граната, там обстріли бувають випадково. Було би найкрасивіше, щоб це все сталося під час московських обстрілів, коли дехто знову в білій сорочці припреться на передову”, – сказала Федина.

1 листопада стало відомо, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження через висловлювання нардепа.