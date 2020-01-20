Президент Володимир Зеленський взяв участь у вшануванні пам'яті "кіборгів" - воїнів, які обороняли Міжнародний аеропорт "Донецьк" (ДАП).

Про це повідомляє прес-служба Офісу Президента.

У заході також взяли участь сім’ї загиблих бійців, керівництво Міністерства оборони, Генерального штабу Збройних сил України, представники громадськості, військовослужбовці Київського гарнізону, курсанти і ліцеїсти військових навчальних закладів столиці.

У Залі пам’яті захисників України Міноборони відбудеться розширений ранковий церемоніал, присвячений пам’яті всіх загиблих військовослужбовців за 242 днів оборони Донецького аеропорту.

16 січня в Україні – День пам’яті захисників Донецького аеропорту (ДАП), яких за стійкість і хоробрість проросійські бойовики прозвали “киборгами”.

Українські воїни захищали аеропорт з 26 травня 2014 року по 22 січня 2015 року – 242 дня.

За весь час оборони Донецького аеропорту загинули понад 100 українських військових, близько 440 отримали поранення. Багато з них відзначені державними нагородами, деяких посмертно.