Про це у Facebook написала співголова фракції “Європейська Солідарність” Ірина Геращенко.
“Ми пишалися, що вибороли “безвіз”. Я тоді виграла безліч парі, навіть деякі найближчі друзі не вірили, що ЄС надасть Україні “безвіз” в Шенгенській зоні в період агресії на Донбасі. В Ризі, на саміті Східного партнерства Порошенко зробив неймовірне і добився вилучення політичного пункту з безвізової угоди- про прив’язку відкриття кордонів до закінчення війни на Донбасі”, – зазначила Геращенко.
За її словами, у Зеленського підсилюють контроль за українцями і вибудовують авторитарну державу, обмежуючи права і свободи.
“Зеленський і Ко будують безвиізд, нову стіну і завісу. Й карантин тут ні до чого. Під приводом боротьби з COVID ці хлопці знищують демократію і громадянські свободи. Це їх ідеологія – взяти під контроль все: ваше спілкування, ваші пересування світом, ваше життя, все. Так будуються тоталітарні держави. Ми готуємо відповідні запити до уряду і вимагаємо негайних роз‘яснень від МЗС : що взагалі відбувається”, – заявила Ірина Геращенко.
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