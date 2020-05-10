П'ятий Президент Петро Порошенко отримав для України "безвіз", незважаючи на озброєну агресію Росії на Донбасі, а Зеленський, прикриваючись пандемією COVID-19 обмежує право на вільне пересування для українців.

Про це у Facebook написала співголова фракції “Європейська Солідарність” Ірина Геращенко.

“Ми пишалися, що вибороли “безвіз”. Я тоді виграла безліч парі, навіть деякі найближчі друзі не вірили, що ЄС надасть Україні “безвіз” в Шенгенській зоні в період агресії на Донбасі. В Ризі, на саміті Східного партнерства Порошенко зробив неймовірне і добився вилучення політичного пункту з безвізової угоди- про прив’язку відкриття кордонів до закінчення війни на Донбасі”, – зазначила Геращенко.

За її словами, у Зеленського підсилюють контроль за українцями і вибудовують авторитарну державу, обмежуючи права і свободи.

“Зеленський і Ко будують безвиізд, нову стіну і завісу. Й карантин тут ні до чого. Під приводом боротьби з COVID ці хлопці знищують демократію і громадянські свободи. Це їх ідеологія – взяти під контроль все: ваше спілкування, ваші пересування світом, ваше життя, все. Так будуються тоталітарні держави. Ми готуємо відповідні запити до уряду і вимагаємо негайних роз‘яснень від МЗС : що взагалі відбувається”, – заявила Ірина Геращенко.