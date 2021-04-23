Про це повідомляється на сайті парламенту.
В п’ятницю, 23 квітня, президент вніс до Верховної Ради законопроєкт “Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо криміналізації контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недостовірного декларування товарів” (№5420).
Документ визначено президентом як “невідкладний” і передано на розгляд керівництву.
Станом на 01:00 24 квітня текст законопроєкту на сайті парламенту відсутній. Ініціатором документу є Володимир Зеленський.
- 2 квітня президент України Володимир Зеленський за підсумками чергового засідання Ради нацбезпеки та оборони України сповістив про запровадження санкцій проти “топдесятки контрабанди”.
- Згодом в РНБО оголосили перелік осіб, що потрапили до санкційного списку. Зеленський увів санкції в дію вже 4 квітня.
- 21 квітня Зеленський ввів в дію другий пакет санкцій проти “контрабандистів”.
- В рамках проєкту “ЗеПорушення” ми розповідали, чому запроваджені Зеленським санкції проти громадян України та українських підприємців незаконні.