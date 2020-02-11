Таку заяву він зробив в інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна”, коментуючи законопроєкт про дезінформацію.
“Планів, що найближчим часом ми приймемо якийсь закон, щоб “затиснути”, “закрутити” журналістів, у мене зовсім немає. Про нас і так стільки всього вже було вигаданого. Я дуже ліберально ставлюся до телебачення, до журналістики, тому що моя колишня професія дуже сильно з цим пов’язана. У мене немає жодного бажання втручатися в чесну роботу журналістів”, – зазначив глава держави.
За словами Зеленського, фейки – це “зовсім інше питання”, вони сприяють розколу країни.
“Головна проблема дезінформації – в тому, що вона сприяє розколу нашої країни. Якісь платформи, якісь бенефіціари, неукраїнські, з різних куточків світу за якісь кошти просто роблять брудну роботу. Це політика, така агресивна медійна політика. Проти таких людей, проти таких платформ повинні бути якісь хоча б фіксації, якісь санкції. Я говорю про те, що проти України діють системні платформи дезінформації, які впливають на суспільне здоров’я та породжують чвари. Пропаганда, якщо хочете. І цей закон не стосується окремої людини, журналіста, який якось зробив помилку”, – наголосив президент.
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Він звернув увагу, що всі цивілізовані країни зараз борються з дезінформацією і фейками. Зеленський додав, що США і Великобританія були першими, хто виділив “досить серйозні кошти” на програми боротьби з дезінформацією.
“І ми теж повинні про це думати. Бо це виклики сучасності, і ми маємо бути до них готовими. В Україні це зараз реальний бізнес, серйозний дуже бізнес. Ботоферми – це проблема, які б вони не були: за біле чи чорне – немає жодної різниці. Тому що ті, хто сьогодні відстоюють у соцмережах світле, наприклад, незалежність України, завтра можуть бути проти. Тому що вони просто заробляють на цьому. Тому проти таких речей треба боротися”, – заявив Зеленський.
- Раніше Міністерство культури, молоді та спорту України представило законопроєкт “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення національної інформаційної безпеки та права на доступ до правдивої інформації”. Документ був розкритикований експертами журналістської громадської організації “Центр масової інформації” та Європейської федерації журналістів.
- Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Харлем Дезір також висловив стурбованість з приводу законопроєкту про дезінформацію, запропонованого Міністерством культури.
- Голова Національного союзу журналістів України (НСЖУ) Сергій Томіленко заявив, що законопроєкт щодо протидії дезінформації спрямований на встановлення контролю влади над українськими медіа.
- Стурбованість законопроєктом висловили і члени комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики з фракції “Слуги народу”: Олександр Ткаченка, Євгенія Кравчук, Микита Потураєв та інші.