Президент України Володимир Зеленський заявив, що необхідно боротися з фейками, які розколюють країну, але не з чесними журналістами.

Таку заяву він зробив в інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна”, коментуючи законопроєкт про дезінформацію.

“Планів, що найближчим часом ми приймемо якийсь закон, щоб “затиснути”, “закрутити” журналістів, у мене зовсім немає. Про нас і так стільки всього вже було вигаданого. Я дуже ліберально ставлюся до телебачення, до журналістики, тому що моя колишня професія дуже сильно з цим пов’язана. У мене немає жодного бажання втручатися в чесну роботу журналістів”, – зазначив глава держави.

За словами Зеленського, фейки – це “зовсім інше питання”, вони сприяють розколу країни.

“Головна проблема дезінформації – в тому, що вона сприяє розколу нашої країни. Якісь платформи, якісь бенефіціари, неукраїнські, з різних куточків світу за якісь кошти просто роблять брудну роботу. Це політика, така агресивна медійна політика. Проти таких людей, проти таких платформ повинні бути якісь хоча б фіксації, якісь санкції. Я говорю про те, що проти України діють системні платформи дезінформації, які впливають на суспільне здоров’я та породжують чвари. Пропаганда, якщо хочете. І цей закон не стосується окремої людини, журналіста, який якось зробив помилку”, – наголосив президент.

Він звернув увагу, що всі цивілізовані країни зараз борються з дезінформацією і фейками. Зеленський додав, що США і Великобританія були першими, хто виділив “досить серйозні кошти” на програми боротьби з дезінформацією.

“І ми теж повинні про це думати. Бо це виклики сучасності, і ми маємо бути до них готовими. В Україні це зараз реальний бізнес, серйозний дуже бізнес. Ботоферми – це проблема, які б вони не були: за біле чи чорне – немає жодної різниці. Тому що ті, хто сьогодні відстоюють у соцмережах світле, наприклад, незалежність України, завтра можуть бути проти. Тому що вони просто заробляють на цьому. Тому проти таких речей треба боротися”, – заявив Зеленський.