Президент України Володимир Зеленський підписав закон про діяльність банків, відомий як "антиколомойській" закон.

Про це повідомляє прес–служба Офісу Президента в Telegram.

“Документ передбачає комплекс змін, спрямованих на вдосконалення діяльності банків, зокрема шляхом зміцнення корпоративного управління, та врегулювання особливостей судового провадження у справах щодо виведення банків з ринку”, – сказано в повідомленні.

Законом забороняється повернення націоналізованих банків колишнім власникам, а також повернення на ринок збанкрутілих банків, власники яких через суди добилися скасування постанови Національного банку про свою неплатоспроможність.

Власники банку мають змогу в суді довести незаконність рішення Національного банку і спробувати отримати компенсацію в грошовій формі, розмір якої визначить незалежний міжнародний аудитор.

Визнання незаконним рішення про виведення банку з ринку не може бути підставою для його скасування. Також неможливе й відновлення прав власності колишніх власників банку за рішенням суду.

Документ також стосується “ПриватБанку”, що до націоналізації належав олігарху Ігорю Коломойському, який неодноразово заявляв, що хоче повернути собі банк і отримати за нього компенсацію.