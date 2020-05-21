Про це повідомляє прес–служба Офісу Президента в Telegram.
“Документ передбачає комплекс змін, спрямованих на вдосконалення діяльності банків, зокрема шляхом зміцнення корпоративного управління, та врегулювання особливостей судового провадження у справах щодо виведення банків з ринку”, – сказано в повідомленні.
Законом забороняється повернення націоналізованих банків колишнім власникам, а також повернення на ринок збанкрутілих банків, власники яких через суди добилися скасування постанови Національного банку про свою неплатоспроможність.
Власники банку мають змогу в суді довести незаконність рішення Національного банку і спробувати отримати компенсацію в грошовій формі, розмір якої визначить незалежний міжнародний аудитор.
Визнання незаконним рішення про виведення банку з ринку не може бути підставою для його скасування. Також неможливе й відновлення прав власності колишніх власників банку за рішенням суду.
Документ також стосується “ПриватБанку”, що до націоналізації належав олігарху Ігорю Коломойському, який неодноразово заявляв, що хоче повернути собі банк і отримати за нього компенсацію.
- 13 травня Верховна Рада України ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт про неповернення націоналізованих банків їхнім колишнім власникам (“антиколомойський закон”). За документ проголосували 270 народних депутатів. Серед них – лише 200 від “Слуги народу” (фракція включає 248 “слуг”).
- 19 травня Верховна Рада розблокувала підписання “антиколомойського закону”.