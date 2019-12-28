Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.
Виборчий кодекс передбачає пропорційну виборчу систему з відкритими регіональними списками.
Виборці голосуватимуть не тільки за партію, а й за конкретного кандидата в списку партії.
19 грудня парламент підтримав оновлений Виборчий кодекс, який уніфікує правила проведення всіх виборів: президентських, парламентських, місцевих. Він передбачає пропорційну виборчу систему з відкритими регіональними списками. Тобто українці отримають можливість голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата в списку тієї чи іншої політсили.
Нагадаємо, у вересні президент України Володимир Зеленський ветував новий Виборчий кодекс. На думку президента, кодексом декларується модель виборчої системи зі скасуванням мажоритарної складової виборів і введення пропорційної системи з відкритими списками, однак насправді це не так. Зеленський у своїх пропозиціях вказував на фактичне “збереження складової, характерною для пропорційної системи із закритими списками”.
- 3 жовтня Верховна Рада продовжила терміни доопрацювання ветованого Володимиром Зеленським Виборчого кодексу. Документ направили на доопрацювання в профільний комітет.
- 5 грудня нардепи відклали розгляд нового Виборчого кодексу.