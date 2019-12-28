Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Виборчий кодекс передбачає пропорційну виборчу систему з відкритими регіональними списками.

Виборці голосуватимуть не тільки за партію, а й за конкретного кандидата в списку партії.

19 грудня парламент підтримав оновлений Виборчий кодекс, який уніфікує правила проведення всіх виборів: президентських, парламентських, місцевих. Він передбачає пропорційну виборчу систему з відкритими регіональними списками. Тобто українці отримають можливість голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата в списку тієї чи іншої політсили.

Нагадаємо, у вересні президент України Володимир Зеленський ветував новий Виборчий кодекс. На думку президента, кодексом декларується модель виборчої системи зі скасуванням мажоритарної складової виборів і введення пропорційної системи з відкритими списками, однак насправді це не так. Зеленський у своїх пропозиціях вказував на фактичне “збереження складової, характерною для пропорційної системи із закритими списками”.