Президент України Володимир Зеленський підписав продовження на рік чинності закону про особливий порядок самоврядування в окремих районах Донбасу.

Про це свідчить статус закону, опублікованого на сайті Верховної Ради.

Відзначається, що раніше продовження чинності закону було ратифіковано українським парламентом.

Уточнюється, що зазначений закон було прийнято ще у 2014 році й щороку його чинність подовжувалася.

При цьому закон про особливий порядок самоврядування на тимчасово окупованих територіях ніколи не діяв фактично.

У законі визначено, що місцеве самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей здійснюють лише органи місцевого самоврядування, які мають бути обрані шляхом виборів за українським законодавством.

Нагадаємо, що за результатами переговорів президент Французької Республіки, канцлер Федеративної Республіки Німеччина, президент Російської Федерації та президент України узгодили загальні висновки Паризького саміту в “нормандському форматі”. Зокрема, виписано особливий статус Донбасу на постійній основі.