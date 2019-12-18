Про це свідчить статус закону, опублікованого на сайті Верховної Ради.
Відзначається, що раніше продовження чинності закону було ратифіковано українським парламентом.
Уточнюється, що зазначений закон було прийнято ще у 2014 році й щороку його чинність подовжувалася.
При цьому закон про особливий порядок самоврядування на тимчасово окупованих територіях ніколи не діяв фактично.
У законі визначено, що місцеве самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей здійснюють лише органи місцевого самоврядування, які мають бути обрані шляхом виборів за українським законодавством.
Нагадаємо, що за результатами переговорів президент Французької Республіки, канцлер Федеративної Республіки Німеччина, президент Російської Федерації та президент України узгодили загальні висновки Паризького саміту в “нормандському форматі”. Зокрема, виписано особливий статус Донбасу на постійній основі.
- На підсумковій прес-конференції учасників “нормандської зустрічі” президент України Володимир Зеленський заявив, що ні про яку федералізацію України не може бути й мови.
- Сторони домовилися, що обмін полоненими з території тимчасово окупованого Донбасу буде відбуватися поступово, у три етапи. На першому етапі йдеться про повернення “всіх узгоджених”, тобто 72 осіб.
- Щодо контролю за українським кордоном домовилися про розведення сил і засобів на ще трьох ділянках на Донбасі до березня 2020 року. Наступна зустріч відбудеться у квітні, де обговорюватимуть формат місцевих виборів.