Про це поінформували в прес-службі глави держави.

Закон покликаний “привести у відповідність з Конституцією України положення законодавчих актів, що забезпечить реалізацію скасування депутатської недоторканності”.

Варто зазначити, що до другого читання в документ № 2237 внесли суперечливу правку авторства нардепа від “Опозиційної платформи – За життя” Григорія Мамки, згідно з якою народні депутати “не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у Верховній Раді України та її органах, а також при здійсненні депутатських повноважень, за винятком відповідальності за образу чи наклеп“.

Як наголошували в партії “Голос”, таким чином недоторканність посилиться (оскільки під формулювання “здійснення депутатських повноважень” можна підвести все що завгодно).

Нардеп Олександра Устінова з “Голосу” відзначала, що Верховна Рада фактично “забетонувала депутатську недоторканність” замість того, щоб її остаточно зняти.

Згідно з підписаним Зеленським законом, кримінальне провадження проти народних обранців тепер зможе відкрити виключно Генеральний прокурор України. Це означає, що початок справи щодо будь-якого злочину депутата буде залежати від фігури глави ГПУ.

Проводити досудове розслідування кримінальних проваджень щодо народних депутатів зможуть слідчі НАБУ і Держбюро розслідувань.

Клопотання можуть бути розглянуті з обов’язковою участю народного депутата (слідчий суддя повинен його завчасно повідомити про це).

Тобто, якщо слідчий захоче отримати доступ до банківських документів нардепа, він не зможе цього зробити, поки нардеп не з’явиться особисто до суду. Також слідчий не зможе заарештувати, наприклад, зброю, яке є знаряддям злочину, або ж отримані в результаті злочину кошти.

Без дозволу слідчого судді, винесеного на підставі клопотання голови ГПУ, затримання нардепа дозволяється тільки в разі, якщо останнього застали під час скоєння або безпосередньо після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину (пов’язаного із застосуванням насильства, або який спровокував загибель людини).