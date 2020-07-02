Президент України Володимир Зеленський підписав указ про ліквідацію Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг).

Відповідний документ №259, датований 30 червня, з’явився на офіційному сайті глави держави.

“Припинити Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, шляхом ліквідації. Створити комісію з ліквідації Нацкомфінпослуг, визначивши головою цієї комісії керівника апарату Нацкомфінпослуг Тетяну Галабудську”, – йдеться в указі.

Їй доручено затвердити персональний склад комісії та забезпечити необхідні заходи, пов’язані з ліквідацією, а також проінформувати про результати роботи в тримісячний термін.

Кабміну доручено розв’язувати питання подальшого використання об’єктів права державної власності, які перебували в управлінні Нацкомфінпослуг.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Ліквідація Нацкомфінпослуг відбувається на виконання закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг”.

Цей документ був підтриманий Верховною Радою у вересні 2019 року.

Ним передбачався розподіл функцій Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг) між Нацкомісією з цінних паперів та фондового ринку і Національним банком (закон про “спліт”).

“Спліт” був запланований на 1 липня 2020 року.

Закон “про спліт” є одним із пунктів Меморандуму співробітництва з МВФ (Міжнародним валютним фондом).

ДОВІДКА. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг) була державним колегіальним органом, підпорядкованим президенту України й підзвітним Верховній Раді.

Нацкомфінпослуг займалася створенням умов для функціонування ринків небанківських фінансових послуг, зміцненням системної стабільності і посиленням фінансової інклюзії на цих ринках, забезпеченням захисту прав споживачів небанківських послуг, інтеграцією у світовий фінансовий простір без загрози національним інтересам і економічній безпеці України.