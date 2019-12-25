Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.
Закон стосується всіх електронних майданчиків, які заробляють на посередницьких послугах для оцінювачів майна.
У грудні 2017 року було не внесено зміни до Податкового кодексу, згідно з якими оцінювачі зобов’язані вносити інформацію про звіти з оцінки нерухомості для їх реєстрації не безпосередньо в Єдину базу, яку адмініструє Фонд держмайна, а через авторизовані електронні майданчики. Такі майданчики в ЗМІ пов’язують з народним депутатом Антоном Яценком (член групи “За майбутнє”), звідси і негласна назва – “майданчики Яценка”.
Підписаний законопроект № 2047-д передбачає, що з 1 січня 2020 року власник майна зможе розрахувати оціночну вартість об’єкта за допомогою Єдиної бази, і тільки якщо не погодиться з результатами автоматичної оцінки, буде звертатися до людини-оцінювача.
Нотаріуси отримають право безкоштовного доступу до Єдиної бази для перевірки довідок і звітів про оцінку об’єктів нерухомості.
Інформація з Єдиної бази звітів про оцінку буде відкритою. Передбачено автоматичне оприлюднення всієї інформації про об’єкт нерухомості і його вартість в режимі відкритого, прямого несанкціонованого доступу з можливістю завантаження (крім відомостей, що становлять персональні дані замовника звіту і / або власника майна).
Звіти про оцінку будуть зберігатися в Єдиній базі в електронній формі.
Довідка про оціночну вартість буде коштувати 2,5% прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Реєстрація звіту про оцінку буде коштувати 10% прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Ці гроші будуть направляти до держбюджету.
“Державний бюджет України отримає додаткові надходження шляхом направлення плати за формування довідок в розмірі 2,5% від прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 1 січня календарного року, за одну операцію, а за реєстрацію звітів про оцінку та інформації по ним в Єдиній базі звітів про оцінку – 10% (близько 300 грн замість вимагання за це 1800 грн на користь приватних електронних майданчиків, як це відбувається зараз)”, – йдеться в пояснювальній записці.
Довідка про оціночну вартість об’єкта буде дійсна протягом 30 календарних днів.
- 5 грудня Верховна Рада України прийняла законопроєкт, спрямований на ліквідацію корупційної схеми при оцінці вартості нерухомості. Через це документа раніше ряд нардепів від “Слуги народу” проходили перевірку на поліграфі.