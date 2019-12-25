Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає ліквідацію корупційної схеми в сфері реєстрації інформації зі звітів щодо оцінки об'єктів нерухомості відомої як "майданчики Яценка".

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Закон стосується всіх електронних майданчиків, які заробляють на посередницьких послугах для оцінювачів майна.

У грудні 2017 року було не внесено зміни до Податкового кодексу, згідно з якими оцінювачі зобов’язані вносити інформацію про звіти з оцінки нерухомості для їх реєстрації не безпосередньо в Єдину базу, яку адмініструє Фонд держмайна, а через авторизовані електронні майданчики. Такі майданчики в ЗМІ пов’язують з народним депутатом Антоном Яценком (член групи “За майбутнє”), звідси і негласна назва – “майданчики Яценка”.

Підписаний законопроект № 2047-д передбачає, що з 1 січня 2020 року власник майна зможе розрахувати оціночну вартість об’єкта за допомогою Єдиної бази, і тільки якщо не погодиться з результатами автоматичної оцінки, буде звертатися до людини-оцінювача.

Нотаріуси отримають право безкоштовного доступу до Єдиної бази для перевірки довідок і звітів про оцінку об’єктів нерухомості.

Інформація з Єдиної бази звітів про оцінку буде відкритою. Передбачено автоматичне оприлюднення всієї інформації про об’єкт нерухомості і його вартість в режимі відкритого, прямого несанкціонованого доступу з можливістю завантаження (крім відомостей, що становлять персональні дані замовника звіту і / або власника майна).

Звіти про оцінку будуть зберігатися в Єдиній базі в електронній формі.

Довідка про оціночну вартість буде коштувати 2,5% прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Реєстрація звіту про оцінку буде коштувати 10% прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Ці гроші будуть направляти до держбюджету.

“Державний бюджет України отримає додаткові надходження шляхом направлення плати за формування довідок в розмірі 2,5% від прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 1 січня календарного року, за одну операцію, а за реєстрацію звітів про оцінку та інформації по ним в Єдиній базі звітів про оцінку – 10% (близько 300 грн замість вимагання за це 1800 грн на користь приватних електронних майданчиків, як це відбувається зараз)”, – йдеться в пояснювальній записці.

Довідка про оціночну вартість об’єкта буде дійсна протягом 30 календарних днів.