Про це поінформували в прес-службі глави держави.

Даний документ був ухвалений Верховною Радою 6 грудня.

Закон адаптує в національне законодавство України рекомендації FATF, а також директиви Європейського союзу проти відмивання грошей та фінансування тероризму, які вже впроваджені в усіх країнах-членах ЄС та є обов’язковими для країн, що претендують на членство.

Ухвалення закону було частиною міжнародних зобов’язань України, визначених Угодою про асоціацію з ЄС.

Документ спрощує процедури звітності про фінансові операції для суб’єктів первинного фінмоніторингу (банків, страховиків, кредитних спілок, ломбардів, бірж, платіжних організацій).

Також передбачено збільшення суми фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу (з 150 тис. грн до 400 тис. грн).

Крім того, потрібно буде повідомляти про операції, пов’язані з готівкою, переказом коштів за кордон, політично значущими особами та клієнтами з держав, що не виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, які здійснюють діяльність у антилегалізаційній сфері.

Закон повинен удосконалити процедуру розкриття кінцевих бенефіціарних власників.