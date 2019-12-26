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Зеленський підписав закон про документи для жителів Донбасу

Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Закону України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції" про особливості оформлення документів, що засвідчують особу і підтверджують громадянство України" № 371-IX.

Четвер, 26 грудня 2019, 22:33

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Цей документ урегульовує питання оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, громадянам, які проживають у зоні проведення антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях або переселилися з такої зони під час проведення АТО та/або здійснення зазначених заходів, оскільки сьогодні ці питання не врегульовані законодавчо.

Згідно із законом, громадянам, які проживають у зоні проведення АТО/заходів із забезпечення нацбезпеки і оборони у Донецькій і Луганській областях, документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, оформлює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), за місцем звернення особи чи її законного представника до уповноважених органів, що здійснюють свої повноваження на території області, в якій проводиться АТО/заходи із забезпечення нацбезпеки і оборони.

Оформлення таких документів громадянам, які переселилися із зони проведення АТО/заходів із забезпечення нацбезпеки і оборони, здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), за фактичним місцем проживання, перебування особи.

Для внесення відомостей про місце проживання до документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, громадянам, які проживають чи проживали у зоні проведення АТО/заходів із забезпечення нацбезпеки і оборони, може використовуватися інформація з Державного реєстру виборців.

Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Додамо, що цей закон Верховна Рада прийняла 12 грудня 2019 року

  • Минулого року Верховний суд ухвалив, що внутрішньо переміщені особи не мають права голосувати на місцевих виборах.
  • 4 квітня 2018 року Верховна Рада підтримала за основу проєкт закону “Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції” (щодо особливостей оформлення документів, що засвідчують особу і підтверджують громадянство України).
Теги: закон по Донбассу, Закон, паспорт

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