Про це поінформували в прес-службі Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища України.

Закон № 2240 регулює земельні питання доступу до покладів бурштину, а також:

– забезпечує введення суворої відповідальності за недотримання вимог рекультивації землі і обов’язок компенсації втрат;

– вводить єдиний дозвіл на розвідку з правом видобутку терміном на 5 років на ділянки до 10 га з визначенням початкової вартості продажу на аукціоні;

– прибирає ряд дублюючих і архаїчних погоджень (зокрема, гірничий відвід і дозвіл на зняття родючого шару).

Крім того, встановлюється кримінальна відповідальність за незаконний видобуток, збут, придбання, зберігання, передачу, пересилання, переробку корисних копалин (зокрема бурштину), законність походження яких не підтверджується документами, і за ухилення від рекультивації земель.

Так, закон передбачає нову статтю в Кримінальному кодексі, згідно з якою незаконний видобуток, збут, придбання і перевезення бурштину караються штрафом від 3 до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів (від 51 тис. гривень до 170 тис. гривень). Також може застосовуватися захід у вигляді обмеження волі або позбавлення волі з конфіскацією майна.

“Закон сприятиме легалізації видобутку бурштину та забезпечить відповідальне ставленню до природи”, – наголосили в міністерстві.