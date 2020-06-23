Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

Закон передбачає створення нової системи збору даних про лісовий фонд “з метою планування, ведення лісового господарства, державного лісового кадастру, моніторингу лісів тощо”.

Порядок проведення національної інвентаризації лісів затверджує Кабінет Міністрів. Проводитися інвентаризація буде у тому числі за рахунок державного бюджету.

Відомості, отримані за результатами проведення інвентаризації лісів, будуть внесені до державного земельного кадастру.

Закон вступає в силу на наступний день після опублікування.

2 червня Верховна Рада України підтримала в другому читанні і в цілому законопроект про національну інвентаризації лісів. За проєкт закону № 2379 проголосували 322 народні обранці.

Згідно з пояснювальною запискою, в Україні державний облік лісів було проведено в 1996 і 2011 роках. Зараз актуальної інформації про ліси України немає.