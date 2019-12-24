Про це свідчить інформація в картці відповідного документа на сайті Верховної Ради.

Закон було повернуто 24 грудня з підписом президента.

Документом пропонується змінити правовий статус ДБР з центрального органу виконавчої влади, що здійснює правоохоронну діяльність, на державний правоохоронний орган, на який покладаються завдання щодо запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів, віднесених до його компетенції.

Закон передбачає перезавантаження керівництва органу. Відтак, повноваження директора Бюро Романа Труби, першого заступника і заступника голови ДБР припиняться достроково після набуття чинності документом.

Президент України протягом п’яти робочих днів з дня набрання законом чинності повинен призначити тимчасово виконуючого обов’язки директора ДБР з повноваженнями, передбаченими законом про Державне бюро розслідувань.

Президент призначатиме директора ДБР за поданням конкурсної комісії. До складу комісії увійдуть по 3 представника від Верховної Ради, Кабінету Міністрів і президента України. За квотою Кабміну будуть представлені міжнародні організації.

Закон передбачає одноосібне управління Державним бюро розслідувань (замість колегіального). Так, планується розширення повноважень директора ДБР. Якщо зараз він повинен радитися із заступниками щодо найбільш важливих рішень, то, згідно з новим документом, він буде керувати Бюро одноосібно, зможе призначати своїх заступників без проведення конкурсу, а також звільняти їх.

Зокрема, главі Бюро буде надано право:

• самостійно визначати систему і організаційну структуру ДБР, граничну чисельність центрального апарату і порядок утворення територіальних управлінь ДБР, вибирати місце розташування регіональних підрозділів;

• одноосібно призначати людей на посади першого заступника і заступників директора ДБР (при цьому кількість заступників збільшується до трьох), визначати їхні обов’язки поза конкурсом, а також в одноосібному порядку їх звільняти;

• утворювати апарат директора ДБР;

• безпосередньо підпорядковувати собі всі підрозділи внутрішнього контролю центрального апарату ДБР і його територіальних управлінь; директору Бюро будуть повідомляти про всі корупційні злочини, виявлені в структурі ДБР, про які раніше ставили до відома лише Генеральну прокуратуру України;

• приймати рішення про застосування дисциплінарного стягнення на підставі висновку дисциплінарної комісії.

Закон посилює парламентський контроль за діяльністю Державного бюро розслідувань. Зокрема, Верховна Рада раз на рік буде заслуховувати звіт директора ДБР про результати діяльності органу за рік. За підсумками обговорення нардепи будуть затверджувати звіт і можуть визнати роботу голови ДБР задовільною або незадовільною.

У документі також прописано, що слідчі і прокурори Генпрокуратури, які розслідували справи Майдану, зможуть без конкурсу перейти в Держбюро розслідувань. Це повинно розблокувати розслідування зазначених справ.