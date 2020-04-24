Президент України Володимир Зеленський підписав Закон про зміни до регламенту парламенту, які повинні прискорити прийняття "антиколомойского" закону.

Про це повідомили в прес-службі Глави держави.

Як повідомлялося раніше, 24 квітня Верховна Рада України розблокувала підписання змін до регламенту ВР. В то же день Закон був підписаний Президентом.

“Президент України Володимир Зеленський підписав Закон “Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням правами народних депутатів України у ході законодавчої процедури” № 561-ІХ, який парламент ухвалив на позачерговому засіданні 16 квітня 2020 року”, — йдеться в повідомленні.

Таким чином, далі Закон буде опублікований та з дня опублікування набере чинності.

Як відомо, до законопроєкту про неповернення “ПриватБанку” його колишнім власникам внесено понад 16 тисяч поправок. Їхній розгляд міг заблокувати прийняття документа і роботу Парламенту на місяці.

Законом про внесення змін до регламенту Ради передбачена особлива процедура розгляду законопроєктів у другому читанні, якщо подано щонайменше в п’ять разів більше поправок, ніж статей або пунктів у початковій редакції проєкту законодавчого акта (але не менше 500 поправок).

Щоб запустити особливу процедуру, необхідно, щоб 150 нардепів підписали відповідну пропозицію, після чого за неї має проголосувати Верховна Рада.

Надалі процедура буде такою:

1) Після прийняття Парламентом рішення про застосування особливої процедури у фракцій і груп буде два дні, щоб визначити не більше ніж 5 пропозицій, поправок, не врахованих головним комітетом, на яких вона наполягає, і скерувати на адресу комітету.

2) Кожен позафракційний нардеп, пропозиції та поправки якого враховані головним комітетом, має право визначити одну невраховану поправку, на якій він наполягає, і скерувати головному комітету.

3) Головний комітет у дводенний термін узагальнить ці пропозиції та поправки, а також підготує уточнену порівняльну таблицю для розгляду законопроєкту в другому читанні.