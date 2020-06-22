Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань завершення 2019/2020 навчального року".

Про це повідомила прес-служба Офісу президента.

Відзначається, що метою закону є мінімізація ризиків зараження коронавірусом учнів, які завершують отримувати повну середню освіту.

Відповідно до закону учні, які закінчили школу в цьому навчальному році, звільняються від обов’язкового проходження державної підсумкової атестації.

Таким чином, ті випускники, які не планують вступати до вищого навчальних закладів цього року, зможуть отримати свідоцтво про отримання середньої освіти без здачі Зовнішнього незалежного оцінювання.

При цьому випускники мають право пройти атестацію за власним бажанням.

“За даними Міністерства освіти і науки України, скасування обов’язкової державної підсумкової атестації дозволить зменшити приблизно на 27-30% кількість учасників тестування і відповідно збільшити соціальну дистанцію між ними в аудиторіях”, – сказано в повідомленні.