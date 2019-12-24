Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зменшення тиску на бізнес з боку органів ринкового нагляду" № 367-ІХ.

Про це повідомляє прес-служба Президента.

Відповідний законопроект Верховна Рада прийняла 12 грудня.

У повідомленні сказано, що цей закон спрямовано на зменшення корупційних ризиків в діяльності посадових осіб, які проводять різні перевірки в сфері бізнесу. Також законом посилюється захист споживачів, якщо вони виявили якісь “небезпечні нехарчові продукти”.

Для того щоб з боку органів нагляду не було великої кількості перевірок, які дублюють одна одну, вирішено встановити чіткі і прозорі вимоги до інспекторів, які проводять перевірки, а також до предмету самих перевірок.

Прийти з перевіркою інспектори мають право тільки в тому випадку, якщо у них є документально підтверджений факт того, що “продукція небезпечна, становить ризик та / або не відповідає встановленим вимогам внаслідок дій або бездіяльності виробника такої продукції”.

Коли проводиться перевірка щодо конкретного продукту, то інспекторам заборонено перевіряти якусь іншу продукцію.

“Закон передбачає відповідальність суб’єктів господарювання у вигляді штрафів за порушення законодавства в сфері ринкового нагляду”, – зазначили в повідомленні.

Якщо під час перевірки були визначені конкретні порушення, то про них необхідно повідомити протягом 16 днів з дня перевірки.

Інспекторам зі сфери нагляду заборонено перевіряти такі об’єкти: ядерні установки, об’єкти, призначені для поводження з радіоактивними відходами, ядерні матеріали, радіоактивні відходи, інші джерела іонізуючого випромінювання; деякі об’єкти будівництва; дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння та вироби з них (ювелірні та побутові).

Закон вступає в силу через три місяці з дня публікації.