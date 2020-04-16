Про це повідомляється на сайті Глави держави.
Зазначається, що ухвалені зміни забезпечують створення єдиного рахунку для сплати податків і зборів, передбачених Податковим кодексом України (крім ПДВ та акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового, а також митних платежів), єдиного соціального внеску через Електронний кабінет платника податків. Відповідно до підписаного закону, такий рахунок буде відкрито для платника за його згодою (бажанням) на центральному рівні Державної казначейської служби.
Таким чином, закон допоможе спростити сплату податкових платежів та сприятиме зменшенню кількості помилково або надміру сплачених грошових зобов’язань. В ОПУ також наголосили, що ухвалені зміни сприятимуть підвищенню рівня відкритості, прозорості та довіри платників податків до державних органів.
Варто відзначити, що закон був підтриманий парламентом з урахуванням пропозицій Зеленського. Зокрема, було скасовано норму щодо встановлення фіксованої торговельної націнки на тютюнові вироби, чим обмежувалися права суб’єктів господарювання, що здійснюють виробництво, імпорт та оптову торгівлю тютюновими виробами.
Раніше повідомлялося, що Рада виключила “тютюнову поправку” із закону про єдиний рахунок для сплати податків та ЄСВ.
- На початку лютого Верховна Рада розблокувала підписання закону про єдиний рахунок для сплати податків та ЄСВ.
- 4 жовтня Верховна Рада України прийняла законопроект №1049 про єдиний рахунок для сплати податків.
- У зв’язку з цим компанії “Філіп Морріс Україна”, “Брітіш Американ Тобакко Україна”, JTI та “Імперіал Тобакко” заявили, що планують піти з України.
- Пізніше стало відомо, що компанія British American Tobacco планує припинити виробництво в Україні та закрити “Прилуцьку тютюнову фабрику”. Понад 1000 осіб можуть залишитися без роботи.