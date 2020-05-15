Про це поінформували в прес-службі глави держави.

Документом запроваджується низка змін до законодавства, які діятимуть під час встановленого Кабінетом Міністрів карантину та ще протягом двох місяців з моменту його скасування

Так, закон передбачає обов’язкове тестування на амбулаторному і стаціонарному рівнях: • всіх осіб із ознаками коронавірусної хвороби, а також тих, хто контактував із хворими на COVID-19; • медиків, котрі працюють у медзакладах із хворими на COVID-19; • співробітників Національної поліції, Національної гвардії та інших працівників, задіяних у здійсненні протиепідемічних заходів (незалежно від того, чи контактували вони з хворими на коронавірус).

Міністерство охорони здоров’я України має регулярно оновлювати алгоритм такого тестування з приведенням у відповідність до рекомендацій ВООЗ і Центру з контролю та профілактики захворювань США.

Закон дає право залучати на волонтерських засадах до протидії поширенню коронавірусу лікарів-інтернів, а також лікарів-фахівців, які поки не мають кваліфікаційної категорії.

З метою підвищення соціального захисту людям, які лікуються від коронавірусу в медустановах або знаходяться на самоізоляції, планується платити допомогу з тимчасової непрацездатності у розмірі 50 % середньої заробітної плати (доходу) незалежно від страхового стажу.

У разі, якщо на лікуванні або самоізоляції перебувають медики, їм передбачені виплати допомоги з тимчасової непрацездатності у розмірі 100 % середньої зарплати незалежно від страхового стажу.

Кабінет Міністрів і МОЗ повинні розробити порядок визначення закладів охорони здоров’я, призначених для госпіталізації хворих на COVID-19, які належать до першої, другої і третьої хвилі, і тимчасових закладів охорони здоров’я (спеціалізованих госпіталів). Крім того, повинна бути визначена черговість їх заповнення.

Крім того, мають бути розроблені інструкції з навчання медичного та іншого персоналу, залученого до боротьби з COVID-19 (щодо заходів, спрямованих на попередження інфікування, дій у разі пікового навантаження на лікарні і так далі).

Закон зобов’язує Уряд і МОЗ регулярно публікувати інформацію: про результати тестування і кількість тестів, проведених на амбулаторному і стаціонарному рівнях; про наявність тестів у медустановах, засобів індивідуального захисту для лікарів; про проведення закупівель, отримання та розподіл лікарських засобів; про кількість і кваліфікацію залученого до боротьби з COVID-19 медичного персоналу.

Закон набуває чинності з дня його опублікування.