Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект №3320, що передбачає обробку персональних даних пацієнтів з COVID-19 без їх згоди.

Про це свідчать дані з сайту Верховної Ради.

Законопроект про внесення змін до закону про захист населення від інфекційних хвороб з приводу запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 було прийнято Парламентом 13 квітня.

Закон визначає значення понять “самоізоляція”, “обсервация” і “обсерватор”.

Під час дії загальнонаціонального карантину органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування мають право створювати обсерватори і місцеві госпіталі в разі зростання динаміки випадків зараження.

Також установам охорони здоров’я дозволено залучати медичних працівників за контрактом.

Хворі особливо небезпечними і небезпечними інфекційними хворобами, а також особи з симптомами таких захворювань підлягають обов’язковій госпіталізації в спеціалізовані лікарні.

Законом дозволено на час карантину і протягом 30 днів після його відміни обробляти персональні дані пацієнтів, у яких був COVID-19 без їх згоди “з метою протидії поширенню коронавірусної хвороби”.

Це дані, які стосуються стану здоров’я пацієнтів, їх місць госпіталізації або самоізоляції. Також дозволено отримувати дані про їх дату народження, місце проживання і роботи (навчання).