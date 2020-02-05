Президент України Володимир Зеленський в суботу, 8 лютого, поїде з офіційним візитом до Ватикану для зустрічі з представниками Святого Престолу.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента України.

Відзначається, що програмою візиту передбачена аудієнція Зеленського з Папою Римським Франциском.

“Відбудеться також зустріч Президента України з Державним секретарем Святого Престолу П’єтро Пароліном за участю Секретаря з міждержавних відносин Святого Престолу Пола Річарда Галлахера”, – йдеться в повідомленні.

Останній раз глава держави відвідував Ватикан з офіційним візитом в листопаді 2015 року.