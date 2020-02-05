Про це повідомляє прес-служба Офісу президента України.
Відзначається, що програмою візиту передбачена аудієнція Зеленського з Папою Римським Франциском.
“Відбудеться також зустріч Президента України з Державним секретарем Святого Престолу П’єтро Пароліном за участю Секретаря з міждержавних відносин Святого Престолу Пола Річарда Галлахера”, – йдеться в повідомленні.
Останній раз глава держави відвідував Ватикан з офіційним візитом в листопаді 2015 року.
- 10 січня в віці 79 років помер Султан Омана Кабус бен Саїд, що правив державою 50 років. Причиною смерті стала тривала хвороба, проте в українських соцмережах розглядали альтернативну версію в зв’язку з відпочинком Володимира Зеленського в Омані.