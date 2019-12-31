Президент України Володимир Зеленський і лідер Росії Володимир Путін провели телефонну розмову, під час якої привітали один одного зі святами і обговорили новий обмін утримуваними особами.

Про це поінформували в прес-службі Офісу президента України.

“Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Очільники держав привітали один одного з прийдешніми святами та проведеним взаємним звільненням утримуваних осіб, що відбулося 29 грудня. Також сторони привітали укладення контракту на транзит російського газу територією України, підписаного напередодні” , – зазначається в повідомленні.

Під час розмови Зеленський і Путін також обговорювали новий обмін, в рамках якого можуть бути звільнені кримські політв’язні.

“Під час розмови очільники держав також домовилися негайно перейти до узгодження списків для звільнення українців, серед іншого і кримчан, які перебувають в Криму та на території Росії, і росіян, утримуваних в Україні”, – наголошується в повідомленні.

Як уточнили в прес-службі, Зеленський і Путін висловили надію, що найближчим часом почнеться “повне припинення вогню вздовж лінії розмежування на Донбасі”.

На сайті Кремля йдеться, що телефонна розмова відбулася “за ініціативою української сторони”.

“Дана позитивна оцінка проведеному 29 грудня між Києвом і Донбасом обміну утримуваними особами за принципом “всіх встановлених на всіх встановлених”. Констатовано, що це йде в руслі домовленостей, досягнутих на саміті “нормандської четвірки” в Парижі 9 грудня, сприяє зміцненню взаємної довіри. Акцентовано на необхідності продовження послідовної реалізації мінського “Комплексу заходів”… Президенти обмінялися привітаннями з нагоди Нового року. Висловилися за розвиток російсько-українських відносин у 2020 році”, – сказано в повідомленні Кремля.