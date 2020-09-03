Президент України Володимир Зеленський погрожував "слугам народу", що у разі не виключення Гео Лероса з фракції розпустить парламент.

Про це Гео Лерос розповів в інтерв’ю виданню “Цензор.НЕТ”.

Як відомо, 1 вересня депутата Верховної Ради Гео Лероса виключили з пропрезидентської фракції “Слуга народу” за підсумками збору підписів.

За словами нардепа, збором підписів на вимогу президента Володимира Зеленського займалися голова фракції Давид Арахамія і його заступники.

“Зеленський сказав Арахамії, що якщо мене сьогодні не виключать, він завтра розпустить парламент. Мені так сказало дуже надійне джерело. Також від народних депутатів, від заступників по фракції, мені підтвердили, що Зеленський особисто дзвонив і Арахамії, і заступникам. Вимагав підписати”, — заявив Лерос.

Виключення нардепа підтримали від 180 до 200 членів фракції. Ряд нардепів не висловили підтримку цьому рішенню. Серед них — Єлизавета Ясько, Віталій Безгін, Дмитро Наталуха, Оксана Дмитрієва, Сергій Бабак, Роман Грищук, Дмитро Гурін та ін.

За інформацією нардепа, Зеленський вимагав список імен депутатів, які рішення не підтримали.

Деякі депутати, за словами Лероса, відкрито говорили йому про те, що під час голосування на них чинили тиск.

“Одна з колег 3 рази мені написала, що ні, вона не підписала цей документ, і її “ламають”. Потім з заплаканими очима до мене підійшла, вибачилася; сказала, що її дотиснули. Були депутати, які підходили, вибачалися і казали: Гео, я — глава комітету, на мене тиснуть, говорять навіть, що будуть порушувати питання про зняття мене з голови комітету і взагалі звідусіль. І я хочу вибачитися перед тобою за те, що зробив. Були люди, які підписали, а потім прийшли, вибачилися і сказали: ми повністю поділяємо твою позицію”, — розповів нардеп.